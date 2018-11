Zhejiang Sanwei Rubber Item: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Für die Aktie Zhejiang Sanwei Rubber Item stehen per 09.11.2018 17,82 CNY an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Zhejiang Sanwei Rubber Item zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Zhejiang Sanwei Rubber Item haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Sanwei Rubber Item investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,83 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,83 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 40,38 und liegt mit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 615,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Zhejiang Sanwei Rubber Item auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Sanwei Rubber Item-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,26 CNY mit dem aktuellen Kurs (17,82 CNY), ergibt sich eine Abweichung von -2,41 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 16,91 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,38 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Zhejiang Sanwei Rubber Item ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.