Zhejiang Renzhi: Aktienanalyse vom 06.07.2018

An der Börse Shenzhen schloss die Zhejiang Renzhi-Aktie am 05.07.2018 mit dem Kurs von 4,44 CNY. Die Zhejiang Renzhi-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Zhejiang Renzhi auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zhejiang Renzhi liegt mit einem Wert von 363,81 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 332 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Oil, Gas & Coal" von 84,29. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Zhejiang Renzhi für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Zhejiang Renzhi für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Zhejiang Renzhi insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an 11 Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Zhejiang Renzhi dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.