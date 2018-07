Zhejiang Renzhi: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Per 29.06.2018 wird für die Aktie Zhejiang Renzhi am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 4,97 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Die Aussichten für Zhejiang Renzhi haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zehn Tagen im positiven Bereich lag, gab es keine negative Diskussion. Die Anleger waren an zwei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Zhejiang Renzhi dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Zhejiang Renzhi damit 35,4 Prozent unter dem Durchschnitt (2,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 2,56 Prozent. Zhejiang Renzhi liegt aktuell 35,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Die Aktie von Zhejiang Renzhi gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 363,81 insgesamt 333 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Oil, Gas & Coal", der 84 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".