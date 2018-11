Zhejiang Reclaim Construction: Ist das eine Gewinn-Chance?

Für die Aktie Zhejiang Reclaim Construction aus dem Segment "Bauwesen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shenzhen am 16.11.2018 ein Kurs von 5,11 CNH geführt.

Unsere Analysten haben Zhejiang Reclaim Construction nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,25 liegt Zhejiang Reclaim Construction auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Engineering & Construction Svcs" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Reclaim Construction investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,93 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Reclaim Construction erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Engineering & Construction Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um -30,2 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -18,24 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Reclaim Construction bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -29,18 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Reclaim Construction lag 19,26 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.