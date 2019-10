Zhejiang: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Zhejiang am 01.10.2019, 12:23 Uhr, mit dem Kurs von 12.98 CNY. Die Aktie der Zhejiang wird dem Segment "Arzneimittel" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Zhejiang nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Zhejiang haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Zhejiang liegt mit einem Wert von 19,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 80 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 96,58. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,86 CNY. Der letzte Schlusskurs (12,98 CNY) weicht somit +0,93 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (12,77 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,64 Prozent Abweichung). Die Zhejiang-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Zhejiang-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.