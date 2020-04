Zhejiang Meili High: Da muss man staunen!

Für die Aktie Zhejiang Meili High aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 10.04.2020, 10:12 Uhr, ein Kurs von 8.27 geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang Meili High auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Meili High erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -21,96 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,48 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Meili High bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,2 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Meili High lag 4,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Zhejiang Meili High niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,87 Prozentpunkte (0,59 % gegenüber 2,46 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Zhejiang Meili High derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 9,09 , womit der Kurs der Aktie (8,55 ) um -5,94 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,67 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -1,38 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".