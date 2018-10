Zhejiang Langdi: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Zhejiang Langdi-Schlusskurs wurde am 23.10.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 25,9 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Industriemaschinen".

Die Aussichten für Zhejiang Langdi haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Langdi erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Electrical Equipment"-Branche sind im Durchschnitt um -29,55 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +25,79 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Langdi bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -28,5 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Langdi lag 24,73 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Zhejiang Langdi hat mit einer Dividendenrendite von 1,38 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Electrical Equipment"-Branche beträgt -0,57. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Zhejiang Langdi-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,22 liegt Zhejiang Langdi unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Electrical Equipment" weist einen Wert von 76,24 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.