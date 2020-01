Zhejiang Langdi: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Zhejiang Langdi am 24.01.2020, 05:55 Uhr, mit dem Kurs von 11.77 CNY. Die Aktie der Zhejiang Langdi wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang Langdi auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Langdi-Aktie hat einen Wert von 66,98. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,71). Auch hier ist Zhejiang Langdi weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,71), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Zhejiang Langdi.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,23 Prozent und liegt damit 1,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 2,12). Die Zhejiang Langdi-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Langdi. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.