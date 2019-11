Zhejiang Kan Specialities Material: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Zhejiang Kan Specialities Material, ein Unternehmen aus dem Markt "Papierprodukte", notiert aktuell (Stand 00:02 Uhr) mit 4.99 CNY deutlich im Minus (-1.77 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Zhejiang Kan Specialities Material nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Zhejiang Kan Specialities Material in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Zhejiang Kan Specialities Material haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Zhejiang Kan Specialities Material bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Kan Specialities Material investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,58 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Zhejiang Kan Specialities Material damit 23,26 Prozent über dem Durchschnitt (-17,61 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -17,61 Prozent. Zhejiang Kan Specialities Material liegt aktuell 23,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".