Zhejiang Kaier New Materials: Was jetzt?

An der Heimatbörse Shenzhen notiert Zhejiang Kaier New Materials per 07.04.2020, 17:14 Uhr bei 14.33 . Zhejiang Kaier New Materials zählt zum Segment "Baumaterialien".

Unsere Analysten haben Zhejiang Kaier New Materials nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Kaier New Materials erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um -14,76 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +39,19 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Kaier New Materials bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,76 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Kaier New Materials lag 39,19 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Derzeit schüttet Zhejiang Kaier New Materials niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Baumaterialien. Der Unterschied beträgt 2,24 Prozentpunkte (0,45 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Zhejiang Kaier New Materials im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Zhejiang Kaier New Materials. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".