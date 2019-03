Zhejiang Jinghua Laser: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Am 06.03.2019, 05:30 Uhr notiert die Aktie Zhejiang Jinghua Laser an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 20,12 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Papierprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zhejiang Jinghua Laser auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Zhejiang Jinghua Laser konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Zhejiang Jinghua Laser auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27,22. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Zhejiang Jinghua Laser zahlt die Börse 27,22 Euro. Dies sind 95 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Papier & Forstprodukte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 548,89. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Jinghua Laser aktuell 1,48. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte". Zhejiang Jinghua Laser bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.