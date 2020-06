Zhejiang Jiaxin Silk: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Spire":

Per 27.06.2020, 07:01 Uhr wird für die Aktie Zhejiang Jiaxin Silk am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 6.65 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Zhejiang Jiaxin Silk nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,01 Prozent und liegt damit 17,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 20,11). Die Zhejiang Jiaxin Silk-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Jiaxin Silk-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,88 mit dem aktuellen Kurs (6,65 ), ergibt sich eine Abweichung von +13,1 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (5,91 ) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,52 Prozent), somit erhält die Zhejiang Jiaxin Silk-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Jiaxin Silk erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -16,62 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +36,64 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Jiaxin Silk bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,27 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Jiaxin Silk lag 38,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.