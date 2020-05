Zhejiang Huatong Meat Products: Tacheles!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Zhejiang Huatong Meat Products am 28.05.2020, 13:39 Uhr, mit dem Kurs von 16.97 . Die Aktie der Zhejiang Huatong Meat Products wird dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang Huatong Meat Products auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,27 Prozent liegt Zhejiang Huatong Meat Products 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,37. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Huatong Meat Products. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Die Zhejiang Huatong Meat Products ist mit einem Kurs von 16,97 inzwischen +9,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,27 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.