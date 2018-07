Zhejiang Haers Vacuum Containers: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhejiang Haers Vacuum Containers, die im Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 6,21 CNY.Unser Analystenteam hat Zhejiang Haers Vacuum Containers auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Zhejiang Haers Vacuum Containers mit einem Wert von 30,34 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Containers & Packaging" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 74,33 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

