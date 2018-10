Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine: Wer hätte das gedacht?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Destillateure & Winzer". Die Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine-Aktie notierte am 28.09.2018 mit 7,35 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine aktuell mit dem Wert 36,59 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Hold". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51,52. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,36 % ist Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Products (2,16 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.