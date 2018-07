Zhejiang Golden Eagle: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Der Kurs der Aktie Zhejiang Golden Eagle stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 5,87 CNY. Der Titel wird der Branche "Textilien" zugerechnet.Zhejiang Golden Eagle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Golden Eagle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,7 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Apparel & Textile Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,71 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

