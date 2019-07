Zhejiang Giuseppe Garment: Da kann man verrückt werden!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Zhejiang Giuseppe Garment am 08.07.2019, 15:29 Uhr, mit dem Kurs von 5,93 CNY. Die Aktie der Zhejiang Giuseppe Garment wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Zhejiang Giuseppe Garment heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 45,95 Punkten, zeigt also an, dass Zhejiang Giuseppe Garment weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Zhejiang Giuseppe Garment weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,88), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Zhejiang Giuseppe Garment-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,89 ist die Aktie von Zhejiang Giuseppe Garment auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (58,66) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Zhejiang Giuseppe Garment aktuell 2,44. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -22,53 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Zhejiang Giuseppe Garment bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.