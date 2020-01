Zhejiang Giuseppe Garment: Müssen Sie jetzt handeln?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Zhejiang Giuseppe Garment am 03.01.2020, 10:12 Uhr, mit dem Kurs von 6.56 CNY. Die Aktie der Zhejiang Giuseppe Garment wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhejiang Giuseppe Garment entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhejiang Giuseppe Garment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhejiang Giuseppe Garment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Giuseppe Garment-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,08 CNY mit dem aktuellen Kurs (6,77 CNY), ergibt sich eine Abweichung von +11,35 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (5,69 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+18,98 Prozent Abweichung). Die Zhejiang Giuseppe Garment-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,13 und liegt mit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 57,66. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Zhejiang Giuseppe Garment auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.