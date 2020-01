Zhejiang Firstar Panel: Anleger dürfen gespannt sein!

Für die Aktie Zhejiang Firstar Panel aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse Shenzhen am 13.01.2020, 01:00 Uhr, ein Kurs von 6.58 CNY geführt.

Zhejiang Firstar Panel haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Zhejiang Firstar Panel beträgt das aktuelle KGV 56,33. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" haben im Durchschnitt ein KGV von 181,2. Zhejiang Firstar Panel ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Firstar Panel erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 94,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um -11,88 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +106,56 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Firstar Panel bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,71 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Firstar Panel lag 104,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Zhejiang Firstar Panel von 6,58 CNY ist mit +47,2 Prozent Entfernung vom GD200 (4,47 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,9 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,53 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zhejiang Firstar Panel-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.