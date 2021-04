Zhejiang Double Arrow Rubber: Was tun?

Per 02.04.2021, 03:30 Uhr wird für die Aktie Zhejiang Double Arrow Rubber am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 10.45 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Commodity Chemikalien".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhejiang Double Arrow Rubber entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Double Arrow Rubber beläuft sich mittlerweile auf 9,58 . Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,45 erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,08 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 9,34 . Somit ist die Aktie mit +11,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhejiang Double Arrow Rubber erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 43,26 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -6,49 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +49,74 Prozent im Branchenvergleich für Zhejiang Double Arrow Rubber bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -6,49 Prozent im letzten Jahr. Zhejiang Double Arrow Rubber lag 49,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Zhejiang Double Arrow Rubber auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhejiang Double Arrow Rubber weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Zhejiang Double Arrow Rubber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

