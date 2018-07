Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical: Was ist jetzt angebracht?

Für die Aktie Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical aus dem Segment "Auto Teile und Ausrüstung" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Shanghai am 24.07.2018 ein Kurs von 13,65 CNY geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,53 CNY. Der letzte Schlusskurs (13,65 CNY) weicht somit -12,11 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (14,29 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,48 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Zhejiang Dehong Automotive Electric & Electrical-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...