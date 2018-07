Zhejiang Chenfeng Science and: Endlich?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Zhejiang Chenfeng Science and, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse Shanghai mit 18,66 CNY.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Zhejiang Chenfeng Science and einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Zhejiang Chenfeng Science and jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Zhejiang Chenfeng Science and investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,44 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Electrical Equipment einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Weiterlesen...