Zhejiang Canaan: War die Aufregung umsonst?

Zhejiang Canaan weist zum 16.11.2018 einen Kurs von 7,79 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung" geführt.

Die Aussichten für Zhejiang Canaan haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zhejiang Canaan wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Zhejiang Canaan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Zhejiang Canaan ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Medical Equipment & Devices) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 72,2 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 29 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,94 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Zhejiang Canaan nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Medical Equipment & Devices. Der Unterschied beträgt 0,26 Prozentpunkte (1,48 % gegenüber 1,74 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".