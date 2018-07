Zhe Jiang Taihua New Material: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS VANG":

Der Zhe Jiang Taihua New Material-Schlusskurs wurde am 26.07.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 13,76 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Textilien".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Zhe Jiang Taihua New Material hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,59 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,43%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,84 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Zhe Jiang Taihua New Material auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. {POS_NEG_NEU_DAYS_4}. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Zhe Jiang Taihua New Material sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,73 liegt Zhe Jiang Taihua New Material unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Apparel & Textile Products" weist einen Wert von 72,97 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.