Zhe Jiang Taihua New Material: Ist das wirklich wahr?

Der Zhe Jiang Taihua New Material-Schlusskurs wurde am 09.08.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 12,84 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Textilien".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Zhe Jiang Taihua New Material weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 2,47 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,75 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie hat einen Wert von 70. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (56,74). Entgegen dem RSI7 ist Zhe Jiang Taihua New Material hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Zhe Jiang Taihua New Material.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Zhe Jiang Taihua New Material von 12,84 CNY ist mit -20,15 Prozent Entfernung vom GD200 (16,08 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 14,5 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -11,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Zhe Jiang Taihua New Material-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.