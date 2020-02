ZheJiang Huazheng New Material: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Für die Aktie ZheJiang Huazheng New Material aus dem Segment "Elektronische Komponenten" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 25.02.2020, 01:03 Uhr, ein Kurs von 64.67 CNY geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. ZheJiang Huazheng New Material liegt mit einer Dividendenrendite von 0,32 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat einen Wert von 2,1, wodurch sich eine Differenz von -1,77 Prozent zur ZheJiang Huazheng New Material-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 61,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von ZheJiang Huazheng New Material zahlt die Börse 61,8 Euro. Dies sind 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 179,11. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der ZheJiang Huazheng New Material von 58,79 CNY ist mit +54,67 Prozent Entfernung vom GD200 (38,01 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 43,18 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +36,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der ZheJiang Huazheng New Material-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.