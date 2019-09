Zhao Dong, Vorsitzender von XiamenAir, hält Ansprache auf der Feier zum 40. Jubiläum der APEX in Los Angeles

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Zhao Dong, Vorsitzender vonXiamenAir, hielt auf der Feier zum 40. Jubiläum der Airline PassengerExperience (APEX) Association auf Einladung der Vereinten Nationen(UN) eine Ansprache, in der er die bahnbrechende Arbeit von XiamenAirin Bezug auf das Vorantreiben der Nachhaltigkeitsziele (SustainableDevelopment Goals, kurz SDGs) der Vereinten Nationen skizzierte."XiamenAir verfolgt seit ihrer Gründung vor 35 Jahren einenwissenschaftlichen und gesunden Weg der nachhaltigen Entwicklung",sagte Vorsitzender Zhao Dong früher am heutigen Tag.Vorsitzender Zhao Dong begrüßte das "United Dream"-Flugzeug vonXiamenAir, das weltweit erste Flugzeug mit einer Sonderlackierung,welche die Unterstützung der Ziele der Vereinten Nationen fürnachhaltige Entwicklung ausdrückt. United Dream unternimmt spezielleThemenflüge, um die internationale Aufmerksamkeit auf die Umsetzungder Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zulenken. XiamenAir erwartet zum Jahr 2030 den Transport von 100Millionen Passagieren jährlich, während die Fluggesellschaft dieZiele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung weiterhinunterstützt.Vorsitzender Zhao Dong hob auch den fortwährenden Fokus vonXiamenAir auf Sicherheit als die "erste Qualität" derFluggesellschaft hervor und erklärte, dass die Zuverlässigkeit derHauptflotte von XiamenAir in Bezug auf kontinuierliche Sicherheit biszu 99,9 Prozent beträgt."Sicherheit ist ohne Frage unsere Priorität Nummer eins und diewichtigste Qualitätsmetrik", so Vorsitzender Zhao Dong.In Bezug auf die Notwendigkeit von Fluggesellschaften, ihreCO2-Emissionen zu reduzieren, erklärte Vorsitzender Zhao Dong: "Miteinem Durchschnittsalter von 5,7 Jahren ist unsere Flotte eine derjüngsten der Welt. Wir haben auch mehr Modelle mit herausragenderKraftstoffeffizienz eingeführt. In den letzten fünf Jahren ist unserKraftstoffverbrauch pro Tonnenkilometer um 14,8 Prozent gesunken,womit wir unsere Verpflichtung zu einer 'jährlichenEmissionsminderung von 300.000 Tonnen' den Vereinten Nationengegenüber erfüllt haben.""Neben unserer 'Xiamen Egret Volunteer Alliance' wandten wir unsan über 6.000 Freiwillige, organisierten über 400Non-Profit-Veranstaltungen und arbeiteten mit der von Herrn Yao Ming,einem berühmten ehemaligen Spieler der NBA für die Houston Rockets,gegründeten Yao Foundation zusammen. Gemeinsam gründeten wir dieMarke 'Egret Dream', und gemeinsam unterstützten wir die ländlicheBildung in China und investierten über 10 Millionen Yuan in dieArmutsbekämpfung", sagte Vorsitzender Zhao Dong."China ist der Philosophie der nachhaltigen Entwicklung seit derAntike verpflichtet. Es liegt in unserer Verantwortung, unsererNachwelt eine wunderschöne Welt mit blauem Himmel und klarem Wasserzu hinterlassen. Wir freuen uns darauf, dass alle uns die Händereichen, dass wir gemeinsam die Mission erfüllen und gemeinsam diestrahlende Zukunft des globalen Dorfes gestalten!", schlossVorsitzender Zhao Dong.Pressekontakt:XiamenAir+86-592-5739888mf@xiamenair.comOriginal-Content von: Xiamen Airlines, übermittelt durch news aktuell