Zhangjiagang Furui Special Equipment: Aktienanalyse vom 07.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Zhangjiagang Furui Special Equipment unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen". Die Zhangjiagang Furui Special Equipment-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 5,52 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Zhangjiagang Furui Special Equipment auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Zhangjiagang Furui Special Equipment diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem neun Handelssignale (9 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Sentiment und Buzz: Bei Zhangjiagang Furui Special Equipment konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Zhangjiagang Furui Special Equipment in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Zhangjiagang Furui Special Equipment für diese Stufe daher ein "Sell".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 77,61 und liegt mit 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Machinery) von 89,04. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Zhangjiagang Furui Special Equipment auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.