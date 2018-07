Zhang Jia Jie Tourism: Jetzt geht’s los!

Der Zhang Jia Jie Tourism-Schlusskurs wurde am 20.07.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 6,76 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".Wie Zhang Jia Jie Tourism derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Zhang Jia Jie Tourism erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -33,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Recreation Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 14,05 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,67 Prozent im Branchenvergleich für Zhang Jia Jie Tourism bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,66 Prozent im letzten Jahr. Zhang Jia Jie Tourism lag 37,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

