Zeutschel ScanStudio - Scanner und Fotostudio in einem (FOTO)

Tübingen (ots) -Zeutschel präsentiert auf der CeBIT ein neues All-One-System fürdie Digitalisierungsaufgaben von Bibliotheken, Archiven und Museen."Das Zeutschel ScanStudio vereint das Beste aus zwei Welten - dieWelt der Studiofotografie mit der Welt professioneller Scanner", sagtJörg Vogler, Geschäftsführer der Zeutschel GmbH. Es besteht aus einemKamerasystem mit digitalem Back von PhaseOne, Wechselobjektiven,einer speziellen LED-Beleuchtung sowie einer Vielzahl vonAufnahmesystemen.Das Digitalisierungssystem ist das erste Ergebnis der auf derCeBIT angekündigten engen Zusammenarbeit zwischen Zeutschel undPhaseOne bei Entwicklung und Vertrieb innovativer Reprolösungen.Flexibilität, Höchste Bildqualität und ProduktivitätDas Zeutschel ScanStudio ist komplett modular konzipiert undbietet dem Anwender eine bis dato nicht gekannte Flexibilität. DerSystemgedanke manifestiert sich in Wechselobjektiven, austausch- undaufrüstbaren Digital Backs bis zu 100 Megapixel Auflösung sowie einerVielzahl an Aufnahmesystemen. Erhältlich sind eine Durchlichteinheit,Halterungen für die gängigsten Filmformate, Buchwippen sowieAufnahmetische für Vorlagen bis größer A1.Das Zeutschel ScanStudio bietet eine Image-Qualität, welche dieVorgaben der etablierten Digitalisierungsrichtlinien FADGI,Metamorfoze und des ISO-Standards 19264-1 übertrifft.Das Digitalisierungssystem verwendet kein Blitzlicht, sondern diespezielle Beleuchtung Zeutschel ErgoLED mit zwei flexibel einstell-und regulierbaren LED-Lampen. Diese sorgt fu?r eine optimaleAusleuchtung der Vorlagen sowie für eine blendfreie Lichtfu?hrung unddamit ergonomische Bedienung.Das Zeutschel ScanStudio wird mit der bewährten OmniScan-Softwaregesteuert. In der Software können vordefinierte Workflows angelegtwerden, die alle wichtigen Einstellungen für die jeweiligeAnforderung enthalten.Verfügbarkeit und VertriebZeutschel vermarktet das System in seiner Stammregion Deutschland,Österreich und Schweiz, im Wachstumsmarkt Asien sowie mit seinemstarken Partnernetzwerk in Europa, im Mittleren Osten sowie inSüdamerika und Afrika. PhaseOne verkauft exklusiv das System imwichtigen nordamerikanischen Markt über seinen Partner DigitalTransition.Das Zeutschel ScanStudio ist ab Sommer 2017 erhältlich. Mehr Infosunter: http://www.zeutschel.de/de/produkte/scanstudio/