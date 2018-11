Zeus startet einzigartiges Programm mit attraktiven Angeboten für Anbieterwechsel

Hersteller von Medizingeräten, die sich für neue Lieferantenentscheiden, sparen viel GeldOrangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Zeus IndustrialProducts, Inc. (Zeus), ein führender Anbieter vonPolymerextrusionsprodukten mit innovativen Ideen für neue Werkstoffe,hat ein einzigartiges Programm für Hersteller von Medizingerätengestartet, die abziehbare Schrumpfschläuche und geätze Auskleidungenvon konkurrierenden Anbietern beziehen. Im Rahmen des Programms"Anbieter wechseln und Geld sparen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2310882-1&h=1970726410&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2310882-1%26h%3D673078991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zeusinc.com%252Flp%252Fpromo%252Fswitch-suppliers-and-save%26a%3DSwitch%2BSuppliers%2Band%2BSave&a=Anbieter+wechseln+und+Geld+sparen)" können die Hersteller die Formschrumpfprodukte von Zeus gratistesten.In diesem Programm wird unter anderem der SchrumpfschlauchFluoroPEELZ® von Zeus angeboten - ein Schlauch mit perfekterTransparenz, die das Ergebnis der von Zeus entwickelten undpatentierten Technologie ist. Derzeit verfügt Zeus nur für einUnternehmen auf der ganzen Welt über das Patent für die Technologiezur Produktion der transparenten, abziehbaren Schrumpfschläuche. Unddieser Lizenznehmer setzt die patentierte Zeus-Technologie vor allemfür den eigenen internen Bedarf ein.Da Zeus das Recht auf geistiges Eigentum von Dritten strengstenswahrt, erwartet das Unternehmen auch, dass Dritte sein Patentrechtrespektieren. Jedes weitere Unternehmen, das transparente, abziehbareSchrumpfschläuche anbietet, missbraucht damit das entsprechendePatentrecht von Zeus. Für ein Unternehmen, das abziehbareSchrumpfschläuche von nicht lizenzierten Anbietern bezieht, mussdaher die Formel für nicht transparente Schrumpfschläuche erneutzugelassen werden - das Unternehmen geht damit ein erhebliches Risikofür Lieferunterbrechungen ein. Zeus dagegen gewährleistetzuverlässige und kontinuierliche Lieferungen entsprechend denPatentrechten für transparente, abziehbare Schrumpfschläuche.Darüber hinaus ist FluoroPEELZ nach der medizinischen GüteklasseVI zugelassen. Hersteller von Medizinprodukten, die zudem dieZeus-Produkte für geätze Auskleidungen beziehen, können ihrenProduktionsprozess von Kathetern beschleunigen, mehr Durchsatzerzielen und die Sicherheit verbessern.Im Rahmen des Programms "Anbieter wechseln und Geld sparen" werdenHersteller belohnt, die für einen Wechsel zu einem besserenLieferanten bereit sind. Außerdem sparen Sie durch den gleichzeitigenBezug von Ergänzungsprodukten Kosten. Jeder Wechsel zu einem neuenLieferanten ist mit Risiken verbunden. Daher unterstützt das ProgrammEinkäufer, Ingenieure und Hersteller bei der Entscheidungsfindung undvereinfacht so den Übergang.Unternehmen, die sich für das Programm qualifizieren, genießenfolgende Vorteile:- Individuelles GRATIS-Testprodukt- 50 % Rabatt auf den Listenpreis oder die Mindestbestellmenge beiZeus in bis zu zwei Folgebestellungen- Vorzugspreise für den gleichzeitigen Kauf von Schrumpfschläuchenund geäzten Auskleidungen von ZeusDarüber hinaus stehen Unternehmen, die am Programm teilnehmen, imengen Kontakt mit den Anwendungswissenschaftlern von Zeus, die dafürsorgen, dass die benutzerdefinierten Zeus-Produkte jederzeit ihreindividuellen Anforderungen erfüllen.KOMMENTARE"Zeus weiß, dass ein Anbieterwechsel viel Zeit, Mühe und Geldkostet. Daher helfen wir Unternehmen, ihre Kosten zu senken und zuZeus zu wechseln. Unsere Formschrumpfprodukte und geäztenAuskleidungen sind im Vergleich mit dem Wettbewerb von überragenderQualität. Mithilfe des Programms werden Hersteller einen größerenMehrwert aus ihren Lieferanten von Polymerprodukten ziehen und ihreUnternehmensziele schneller erreichen." - Bob Chaney, Vizepräsident,Globaler Vertrieb & Marketing, Zeus Industrial Products, Inc."Hersteller, die die Schrumpfschläuche und geätzen Auskleidungenvon Zeus schon immer einmal testen wollten, können dies nun zuniedrigen Kosten und mit geringem Risiko tun. Unsere Vorzugspreisewerden ihnen den Wechsel von ihren vorhandenen Anbietern zu Zeusextrem erleichtern. Und gleichzeitig haben sie mit Zeus eineneinzigen Anbieter, arbeiten mit einer hervorragenden Kombination ausSchrumpfschlauch und passender Auskleidung und sparen viel Geld imProduktionsprozess." - Daryl Leach, Leiter Globales Marktmanagement,Zeus Industrial Products, Inc.FAKTEN- Zeus hat ein einzigartiges Programm gestartet, mit dem einAnbieterwechsel zum Kinderspiel wird.- Im Rahmen des Programms "Anbieter wechseln und Geld sparen" könnendie Hersteller die Formschrumpfprodukte von Zeus gratis testen.- Das Programm unterstützt Einkäufer, Ingenieure und Hersteller beimWechsel zu einem neuen Anbieter.- Es umfasst ein individuelles Gratisprodukt, Rabatte für weitereBestellungen und Paketpreise.- Darüber hinaus stehen Unternehmen im engen Kontakt mit denAnwendungswissenschaftlern, die dafür sorgen, dass diebenutzerdefinierten Produkte jederzeit die individuellenAnforderungen erfüllen.Weitere Informationen zu diesem einzigartigen Programm erhaltenSie auf der Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2310882-1&h=737620175&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2310882-1%26h%3D1440688993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.zeusinc.com%252Flp%252Fpromo%252Fswitch-suppliers-and-save%26a%3Dwebsite&a=Website) von Zeus.INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.Zeus Industrial Products, Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburg,SC, USA. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Entwicklung undPräzisionsextrusion von hochwertigen Polymermaterialien. In seinenNiederlassungen in Aiken, Gaston und Orangeburg, South Carolina, inChattanooga, Tennessee, in Branchburg, New Jersey, in Guangzhou,China und in Letterkenny, Irland beschäftigt das Unternehmen mehr als1.500 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte und Services von Zeus werdenin der Medizin, in der Automobilbranche, in der Luft- und Raumfahrt,für Glasfaserkabel, im Energiesektor und für dasFlüssigkeitsmanagement eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.zeusinc.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/790870/Zeus_Logo.jpgPressekontakt:Jennifer McQuestenDirector of Global Marketing Communications803.268.9539jmcquesten@zeusinc.comOriginal-Content von: Zeus Industrial Products, Inc., übermittelt durch news aktuell