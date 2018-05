Zeus befördert Steve Peterson zum Präsidenten

Steve Peterson spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufstellungdes Unternehmens für die ZukunftOrangeburg, South Carolina (ots/PRNewswire) - Zeus IndustrialProducts Inc. (Zeus), ein führender Hersteller im Bereich derPolymerextrusion und innovatives Unternehmen im Bereich derMaterialwissenschaften, hat bekannt gegeben, dass Steve Peterson zum1. Mai 2018 die Rolle des Präsidenten übernehmen wird. Steve Petersonhatte zuvor bei Zeus die Positionen als Global Head of Marketing undSales und Senior Vice President inne. Er wird weiterhin JohnWinarchick, dem CEO von Zeus, unterstellt sein.Als Präsident wird Steve Peterson eine entscheidende Rolle bei derAufstellung des Unternehmens für die Zukunft spielen. Er wird sichauf die Entwicklung wichtiger Wachstumsstrategien und den Aufbaustarker und motivierter Teams konzentrieren, welche die Produkte undDienstleistungen von Zeus fortlaufend verbessern.Vor seiner Zeit bei Zeus hatte Steve Peterson globaleFührungspositionen bei TE Connectivity, Samsung Electronics undGeneral Electric inne. In den 20 Jahren seiner Berufslaufbahnübernahm er in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement,Management der Lieferkette und Führung Rollen mit wachsenderVerantwortung.Klicken für Tweet (https://twitter.com/ZeusTubing) : @ZeusTubingbefördert Steve Peterson zum Präsidenten.KOMMENTARE"Steve Peterson hat in seiner Berufslaufbahn eine Reihe vonErfahrungen gemacht, welche ihn für diese neue Verantwortungvorbereitet haben. Wir sind überzeugt davon, dass er diese Rolleausgezeichnet meistern und das Wachstum von Zeus durch Wertschöpfungfür unsere Kunden, Mitarbeiter und in den Regionen, in denen wirtätig sind, fortführen wird." - Frank P. Tourville Senior, Gründerund Vorsitzender des Verwaltungsrates von Zeus Industrial ProductsInc."Steve Peterson hat seit seinem Beitritt zu Zeus im Jahre 2017 dieglobalen Funktionen für Vertrieb und Marketing geleitet. In dieserZeit hat er herausragende Führungsqualitäten und Fokus auf die Kundenbewiesen. Neben seinen umfassenden Kompetenzen und seiner Erfahrungwerden diese Befähigungen in seiner neuen Rolle höchsten Wertbesitzen." - John Winarchick, CEO von Zeus Industrial Products Inc."Ich freue mich darauf, unsere mehr als 1.500 Mitarbeiter weltweitzu führen und gemeinsam unseren Kunden weiterhin Dienste derExtraklasse zu bieten. Ich werde mich darauf konzentrieren, dieWachstumsdynamik zu erhalten, die Zeus seit seiner Gründungverzeichnete. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen undbin höchst erfreut darüber, diese neue Rolle zu übernehmen." - StevePeterson, Präsident von Zeus Industrial Products Inc.FAKTEN- Steve Peterson trat Zeus im Jahr 2017 in der Funktion als GlobalHead of Marketing und Sales und Senior Vice President bei. MitGültigkeit zum 1. Mai 2018 wird Steve Peterson zum Präsidentenbefördert.- Steve Peterson war führend in globalen Vertriebs- undProduktpositionen bei TE Connectivity, Samsung Electronics undGeneral Electric tätig. In seiner Berufslaufbahn hatte er Positionals Geschäftsführer, leitender Vizepräsident und Vizepräsidentinne.- Der Bildungsgang von Steve Peterson umfasst den Bachelor intechnischem Vertrieb der Weber State University und den Master ofBusiness Administration der Bellarmine University.QUELLENZeus Industrial Products: (https://www.zeusinc.com/) WeitereInformationen über das Unternehmen und dessen Produkte finden Sie aufder Website von Zeus oder rufen Sie uns gebührenfrei unter1-800-526-3842 (USA) oder +1-803-268-9500 (international) an.INFORMATIONEN ZU ZEUS INDUSTRIAL PRODUCTS INC.Zeus Industrial Products Inc. hat seinen Hauptsitz in Orangeburgin South Carolina (USA). Sein Kerngeschäft ist die Entwicklung undPräzisionsextrusion modernster Polymermaterialien. Das Unternehmenbeschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und verfügt überHerstellungseinrichtungen in Aiken, Gaston und Orangeburg (SouthCarolina), Branchburg (New Jersey) und Letterkenny (Irland). Produkteund Dienstleistungen von Zeus richten sich an Firmen in den BranchenMedizin, Automobile, Luft- und Raumfahrt, Glasfasern, Energie undFlüssigkeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.zeusinc.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/683885/Zeus_Industrial_Products_Inc_Steve_Peterson.jpgPressekontakt:Jennifer McQuestenDirector of Marketing803.268.9539jmcquesten@zeusinc.comOriginal-Content von: Zeus Industrial Products, Inc., übermittelt durch news aktuell