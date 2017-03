"Zertifizierter Seilbahnbetrieb" für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit (FOTO)

München / Jenbach / Innsbruck (ots) -Um die Sicherheit von Seilbahnen geht es beim Auftritt von TÜV SÜDauf der Interalpin 2017, die vom 26. bis 28. April 2017 in Innsbruckstattfindet. Die Leistungen für Hersteller, Betreiber und Planerreichen von Abnahmeprüfungen und wiederkehrenden Prüfungen überSicherheitsberichte und Konformitätsbescheinigungen bis zurAuszeichnung "Zertifizierter Seilbahnbetrieb" (Halle B.0, StandB022)."Seilbahnen zählen zu den sichersten Verkehrsmitteln der Welt",sagt Hans-Ulrich Zbil, Leiter der Prüfstelle für Seilbahnen der TÜVSÜD Industrie Service GmbH in München. "Damit das so bleibt, müssendie Betreiber nicht nur den richtigen Umgang mit den Anlagen, sondernauch das Verhalten ihres Bedienpersonals und ihrer Fahrgäste im Blickbehalten." Denn die Unfallstatistik zeigt, dass der Faktor Mensch -das Fehlverhalten von Fahrgästen oder die Unachtsamkeit desBedienpersonals - die häufigste Fehlerursache ist. Durchstrukturierte Prozesse und effektive Mitarbeiterschulungen lässt sichdie Sicherheit und die Zuverlässigkeit im Betrieb weiter verbessern."Die Prüfung und Zertifizierung der relevanten Prozesse bietet dafüreine sehr gute Grundlage", so Zbil. Im Rahmen der Zertifizierungunterstützen die Seilbahnexperten von TÜV SÜD auch bei der Erstellungder erforderlichen Unterlagen und bei der Definition von sinnvollenund spezifischen Qualitätsmanagement-Prozessen.Die Auszeichnung zum "Zertifizierten Seilbahnbetrieb" komplettiertdas umfassende Leistungsspektrum von TÜV SÜD für Hersteller,Betreiber und Planer von Seilbahnen - von der Zertifizierung allerSicherheitsbauteile und Teilsysteme wie Seile, Antriebe, Bremsen undFahrzeuge nach der EU-Seilbahnrichtlinie 2000/9/EG über dieErstabnahmen von Seilbahnen und Schleppliften bis zu denvorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfungen durch eine anerkanntePrüfstelle. "Durch die wiederkehrenden Prüfungen lassen sichSchwachstellen frühzeitig erkennen und abstellen", sagt Peter Hofer,Seilbahnexperte der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich. Für ihrePrüfungen setzen die Experten modernste Messtechnik ein -beispielsweise die Magnetinduktion zur zerstörungsfreien Prüfung vonSeilen oder die Thermografie zur Prüfung von Schaltschränken. DieBeratung der Betreiber und die Schulung des Personals sind weitereLeistungen, die TÜV SÜD für viele der rund 3.000 Gondelbahnen undSessellifte im Alpenraum und darüber hinaus auch weltweit anbietet.Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD für dieSeilbahnsicherheit gibt es unter www.tuev-sued.de/is.Hinweis für Redaktionen: Das Bild kann in reprofähiger Auflösungheruntergeladen werden unter www.tuev-sued.de/pressefotos in derRubrik "Aktuelles & Veranstaltungen".Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: T?V S?D AG, übermittelt durch news aktuell