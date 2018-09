Zertifizierte Qualität: K.I.T. Group führt Qualitätsmanagementsystem ein (FOTO)

Berlin (ots) -Der Kongress- und Eventveranstalter K.I.T. Group, einTochterunternehmen der Messe Berlin, hat erfolgreich seinQualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 zertifizieren lassen.Nach Abschluss des Audits überreichte die TÜV Süd Management ServiceGmbH am 9. August 2018 die Zertifikate am Unternehmenssitz inBerlin-Charlottenburg.Willy Kausch, CEO von K.I.T. Group, bewertet die Zertifizierungals vollen Erfolg: "Bester Service auf zuverlässig hohem Niveau - dasist Erfolgsfaktor Nummer eins im modernen Kongress- undEventmanagement. Mit der Zertifizierung desQualitätsmanagementsystems kann K.I.T. Group seinen Kunden einenklaren Qualitätsnachweis liefern."Als eine der ersten PCOs, die ein Zertifizierungsverfahrendurchlaufen haben, erarbeitet sich das Unternehmen einen klarenVorsprung vor den Mitbewerbern im internationalen Umfeld. K.I.T.Group plant und organisiert jährlich rund 50 Großkongresse und Eventsrund um den Globus. Neben der Fanmeile in Berlin zählen vor allemGroßkongresse wie der Bibliothekartag, die Konferenz der EuropeanCystic Fibrosis Society, der IFLA World Library and InformationCongress, der Kongress der European Academy of Allergy and ClinicalImmunology, der FBN International Summit, der ESICM Jahreskongressund der Kongress der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung fürIntensiv- und Notfallmedizin zum Projekt-Portfolio des Teams um WillyKausch.Über K.I.T. GroupK.I.T. Group ist eine internationale Kongress- und Eventagentur.Als einer der führenden Professional Conference Organiser (PCO)plant, entwickelt und realisiert K.I.T. Group Kongresse und Eventsfür 100 Teilnehmer bis 1 Million Besucher. Zu den Kunden zählenInteressenverbände, Organisationen und Unternehmen aus denunterschiedlichsten Branchen.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038-2270hoeger@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell