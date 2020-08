Zertifizierte Dienstleister für Crypto-Custody und Blockchain-Integration bieten Rundum-Service

Mainz (ots) - Tangany GmbH und Anyblock Analytics GmbH bündeln Technologie-Kompetenzen in strategischer Partnerschaft- Sichere Verwahrung von Kryptowährungen & digitalen Assets von und für Profis- Blockchain Rundum-Service inkl. Beratung, Integration, Software-Entwicklung und Bereitstellung von Infrastruktur- Partnerschaft deutscher Top-Player für institutionelle Kunden Die Tangany GmbH bietet in Kooperation mit der Anyblock Analytics GmbH erstmals einen Rundum-Service für die sichere Verwahrung von Kryptowährungen und digitalen Assets für B2B-Kunden an. Dies kündigten das in München ansässige Custody-Unternehmen und die in Mainz sitzenden Beratungs- und Infrastruktur-Spezialisten für dezentrale Technologien heute an.Der Rundum-Service besteht aus einer hochsicheren Verwahrung digitaler Werte (etwa Bitcoin, Ethereum, Tether oder auch sog. Security Tokens) und einer leistungsfähigen Crypto-Payment-Engine. Dieser cloud-basierte Service kann als White-Label Lösung reibungslos in die Infrastruktur des Kunden integriert werden. Dazu bringt Anyblock Analytics ihre jahrelange Erfahrung im Bereich dezentrale Netzwerke ein: Beratung, Software-Entwicklung, Integration mit bestehenden IT-Systemen und dem professionellen Betrieb von Blockchain-Infrastruktur.Das kombinierte Angebot sorgt dafür, dass sich Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und die Komplexität der Blockchain Technologie inklusive aller IT-Aspekte von den Kooperationspartnern übernommen werden. Darüber hinaus spart man sich mit diesem Angebot eine Menge Zeit und Geld bei der Implementierung einer eigenen Blockchain Lösung."Wir wollen unseren B2B-Kunden in Deutschland und der EU Top-Qualität mit voller regulatorischer Sicherheit bieten." führt Tangany-Geschäftsführer Martin Kreitmair aus. "Dabei hilft uns die Integrationskompetenz und Infrastrukturerfahrung unserer Partner von Anyblock Analytics." Deren Geschäftsführer Peter Eulberg ergänzt: "Gemeinsam können wir unseren Kunden einen ganzheitlichen Beratungsansatz und eine End-to-End-Lösung anbieten."Die Teams von Tangany und Anyblock arbeiten bereits seit geraumer Zeit erfolgreich zusammen und planen ihre Partnerschaft durch weitere gemeinsame Schritte auszubauen. So strebt Tangany zusätzlich den Erwerb der deutschen Kryptoverwahrlizenz an. Anyblock wird als Dienstleister für Auslagerungen regulatorisch konforme Outsourcing-Verträge für das Infrastruktur Geschäft anbieten. Beide Partner leisten dadurch Pionierarbeit im Bereich der Blockchain-Adoption und Krypto-Regulierung.Pressekontakt:Kontakt Anyblock Analytics:Freddy Zwanzger+49-151-16765948freddy@anyblockanalytics.comhttps://www.anyblockanalytics.com/https://www.linkedin.com/company/anyblockanalytics/Kontakt Tangany:Pia-Katinka Katz+49 89 9982095-70pia.katz@tangany.comhttps://tangany.com/https://www.linkedin.com/company/tangany/Original-Content von: Anyblock Analytics GmbH, übermittelt durch news aktuell