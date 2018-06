Zertifikate: WAVE UNLIMITED CALL AUF DEUTSCHE POST AG

Weitere Suchergebnisse zu "BYD Company":

Mit einem Wave Unlimited Call auf die Aktie der Deutschen Post können Anleger von Zugewinnen bei dem zugrundeliegenden Basiswert profitieren. Durch den niedrigeren Einstiegspreis ergibt sich dadurch ein nicht unwesentlicher Hebel. Das Wertpapier lohnt sich für Anleger aber nur in Zeiten, in denen der Aktienkurs der Deutschen Post am Steigen ist.

Bei fallenden Kursen gewinnt damit niemand einen Blumentopf. Zu beachten ist ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.