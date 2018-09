Zertifikate: Unlimited Index Zertifikat auf ECX EUA [CO2-Emission] Future 12/2018

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Index Zertifikat auf ECX EUA [CO2-Emission] Future 12/2018 (ICE Europe) wird von der Commerzbank AG emittiert. Das Produkt ist ein Tracker Zertifikat. Es ermöglicht den Investoren, an der Entwicklung der CO2-Emissionsrechte des ICE teilzunehmen. In der Regel interessieren sich umweltbewusste Investoren für dieses Wertpapier. Doch auch diejenigen, die das Thema Kohlendioxid in den Vordergrund rücken, können einen Kauf in Erwägung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.