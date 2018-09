Zertifikate: Turbo Classic Optionsschein auf Netflix Inc.

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Die Commerzbank AG emittiert den Turbo Classic Optinsschein auf Netflix INC. Der Letztere bildet den Basiswert. Bei Netflix Inc. handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen, welches filmbegeisterten Personen, Filme und Serien ausleiht oder vermietet. Netflix verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 mehr als 130 Millionen Abonnenten. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt momentan 142 Milliarden US-Dollar. In den Forbes Global 2000 schaffte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.