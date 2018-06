Zertifikate: TURBO CLASSIC OPTIONSSCHEIN AUF ZUCKER NR. 11 FUTURE 10/2018 (ICE) USD

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Bei Investments in Rohstoffe denken die meisten wohl sofort an Öl, Gold oder andere Edelmetalle. Tatsächlich können Anleger aber in alle möglichen Arten von Rohstoffen investieren. Auch bei so etwas banalem wie Zucker ist das möglich. Dafür muss niemand tonnenweise Zucker im eigenen Keller bunkern. Stattdessen kann jeder mit einem Investment in ein Zertifikat wie dem Turbo Classic Optionsschein auf Zucker ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.