Zertifikate: TURBO BULL AUF TESLA MOTORS INC.

In Folge von Lieferproblemen und etlichen schlechten Nachrichten rund um den Autopilot, hat mittlerweile schon so mancher Anleger das Vertrauen in den einstigen Börsenstar Tesla Motors verloren. Wer weiterhin an den Erfolg des Unternehmens glaubt, findet mit dem Turbo Bull auf Tesla Motors jedoch ein interessantes Finanzprodukt. Zugewinne bei der Aktie von Tesla werden hier überproportional belohnt. Zwar gibt es auch ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Ethan Kauder.