Zertifikate: Ophirum ETP GmbH ETC auf 100 Gramm Goldbarren

Die Ophirum GmbH ist der Emittent des Ophirum ETP. Sie bieten nicht nur Gold, sondern auch Silber, Platin und Palladium als Rohstoffe zum Verkauf an. Gold wird in US-Dollar gehandelt. Deshalb unterliegt das erwähnte Zertifikat einem hohen Fremdwährungsrisiko. Diejenigen, die in das genannte Produkt investieren, tätigen eine Inhaberschuldverschreibung bei der Ophirum ETP GmbH. Die Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.