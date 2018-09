Zertifikate: Faktor Zertifikat auf Tesla Motors

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Commerzbank AG emittiert den Turbo-Optionsschein auf Tesla Inc. Die Investmentrichtung, in welche dieses Zertifikat klassifiziert wird, ist put. Da dieses Wertpapier über eine Knock-Out-Schwelle verfügt, können sich Investoren über eine Teilnahme an der überdurchschnittlichen Entwicklung des Grundwertes freuen. Die Schwelle liegt bei 360 US-Dollar. Wenn diese währen der Laufzeit tangiert oder übertroffen wird, verliert das Zertifikat seinen Wert.

Die Themen Umwelt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.