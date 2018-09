Zertifikate: Endlos Turbo Call auf Kaffee Future 09/2018

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Die DZ Bank AG emittiert den Endlos Turbo Call auf Kaffee Future. Die Knock-Out-Barriere liegt bei 0,9153 US-Dollar. Aus diesem Grund lohnt sich eine Investition in dieses Zertifikat. Außerdem gehört das Getränk namens Kaffee zu den beliebten Verbraucherluxusgetränken. Die Nachfrage nach dem braunen Genussgetränk nimmt auch nicht ab. Investoren, die gerne in Rohstoffe investieren, sollten auf jeden Fall in den Turbo ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.