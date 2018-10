Stuttgart (ots) -- "Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstag, 18. Oktober 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg- Stephanie Haiber moderiert das landespolitische Magazin desSüdwestrundfunks (SWR).Zu den geplanten Themen der Sendung gehören:Das eigene Haus im Grünen - ein Auslaufmodell?Viele Menschen im Land träumen vom Eigenheim. Grünen-Politiker undNaturschützer fordern jedoch den Bau neuer Einfamilienhaus-Siedlungenauf der grünen Wiese zu stoppen. Viel Fläche für wenige Menschen seider Natur nicht mehr zuzumuten. Auch Bürgerinitiativen protestierengegen die Flächenversiegelung. CDU und Kommunalpolitiker im Landwidersprechen: Ohne neue Wohngebiete im Grünen sei der Wohnungsnotnicht beizukommen. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma zwischenNaturschutz und der Schaffung neuen Wohnraums? Gast im Studio istSusanne Bay, wohnungspolitische Sprecherin der Grünen.Wildschwein auf der MotorhaubeIn den vergangenen neun Jahren ist die Zahl der Wildunfälle umrund 14 Prozent gestiegen. Vor allem bei Nacht und schlechter Sichtkommt es zu Kollisionen. Wer trägt Schuld? Werden Straßen an derfalschen Stelle gebaut oder gibt es zu viel Wild im Wald?Brandmelder halten Feuerwehr auf TrabDie Zahl der Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen steigtkontinuierlich. Allein in Friedrichshafen musste die Feuerwehr indiesem Jahr bereits 99 Mal umsonst ausrücken. Vor allem für dieehrenamtlichen Feuerwehrleute bedeuten diese Einsätze eine unnötigeBelastung.Löst der Stuttgarter Schnellbus das Feinstaubproblem?Die neue Schnellbus-Linie X1 zwischen Bad Cannstatt und derStuttgarter Innenstadt soll schaffen, was Maßnahmen wieFeinstaubkleber, Mooswand und Nassstaubsauger nicht gelang: die Luftin Stuttgart zu verbessern. Doch richtig schnell ist dieExpressbuslinie nicht, denn die eigens gebaute Busspur ist nur 800Meter lang.Der lange Kampf um die ErwerbsminderungsrenteRainer Deininger leidet an Morbus Crohn, Nierenkrebs und einerschweren Depression. Laut seiner Ärzte ist er eindeutigarbeitsunfähig. Doch der Patient streitet seit zweieinhalb Jahren mitder Deutschen Rentenversicherung um die Anerkennung seines Antragsauf Erwerbsminderungsrente. Sind die vielen ärztlichen Gutachten,Gegengutachten und Gerichtstermine mit ungewissem Ausgang chronischkranken Menschen zumutbar?"Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StephanieHaiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter www.SWR.de/kommunikation.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter SWRmediathek.de und unterSWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski,0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell