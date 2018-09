Zeropark führt Push-Werbung ein

Codewise möchte weltweit größte Anbieter von Werbung perPush-Benachrichtgung werdenLondon (ots/PRNewswire) - Codewise, erster Anbieter der Branchefür Messung und Verwaltung von Werbung im Internet für Werber imDigitalbereich und von der Financial Times 2017 und 2018 zu den amschnellsten wachsenden Firmen Europas gezählt, hat heute angekündigt,dass die Unterstützung für Push-Werbung(http://zeropark.com/push-ads-campaign) auf Zeropark - einerAustauschplattform für Werbung - ab jetzt bereitsteht.Push-Werbung ist ein leistungsstarkes Werbeformat für Mobil- undDesktop-Geräte, das Push-Benachrichtigungen nutzt. Dabei handelt essich um einen sehr ansprechenden, anklickbaren Hinweis, der denEmpfänger zur Werbeaktion weiterleitet.Bis jetzt bot die Webeaustauschplattform Zeropark seinen Kundendrei Arten von Werbeformaten: ganzseitige Werbung mit Pop-ups,Weiterleitungen über Domainparking und In-App-Werbung. Durch dieEinführung von Push-Werbung erweitert Zeropark jetzt seineProduktpalette enorm, damit Werbetreibende ihren Marketingkampagneneinen neuen, sehr effizienten Kanal hinzufügen können, der Kundenanlockt und bindet. Zeropark hat bereits über 300 Millionen Nutzer,die über Medienseiten angemeldet sind, und mit der Einführung vonPush-Werbung möchte Zeropark jetzt zum weltweit größten Anbieter vonPush-Werbung werden.Einer der Hauptvorteile von Push-Werbung ist das Nutzererlebnis.Entsprechend seinen Einstellungen erhält der Empfänger der Werbungauch dann unaufdringliche, relevante Angebote, wenn er nicht surft.Werbetreibende können hingegen eine sehr interessierte Zielgruppe mitmaßgeschneiderten Angeboten ansprechen und eine sofortige Reaktionerhalten.Push-Werbung ist bereits in den Branchen Onlinehandel, Reisen undDienstleistungen weit verbreitet und liefert beispiellose Klickraten,die weit über 10 % liegen. Sie lässt also herkömmliche Werbeformateweit hinter sich. Push-Werbung ist eine effiziente Wahl für jedeKampagne angefangen bei Markenbekanntheit über die Akquise neuerKunden bis zur Bindung bestehender Kunden."Unsere Öffnung hinsichtlich der Push-Werbung ist ein Wendepunktfür Zeropark, da Werber im Digitalbereich damit einfach und effektivbeispiellose Ergebnisse erzielen", sagte Mateusz Drela,Geschäftsführer von Zeropark. "Abgesehen von der Unterstützung vonPush-Werbung werden wir jetzt zum größten Anbieter am Markt mit einerDatenbank von über 300 Millionen Opt-ins, d. h. Nutzern, die demErhalt von Werbung zugestimmt haben. Zu guter Letzt kenntPush-Werbung die Interessen der Nutzer und da Nutzer vollständigeKontrolle über ihr Abo haben, ist unsere Lösung konform mit der DSGVOund gewährleistet Bot-freien, qualitativ hochwertigen Traffic.""Unbrauchbarer Traffic und Werbebetrug sind immer noch einige dergrößten Herausforderungen in der Werbebranche. Codewise nutzt sowohlmanuelle als auch automatisierte Bot-Filterung sowie Lösungen vonDrittanbietern, um unseren Kunden den bestmöglichen Trafficbereitzustellen", erläuterte Dr. John Malatesta, Präsident undverantwortlich für den Umsatz (CRO) bei Codewise. "Durch unsereInvestition in Push-Werbung können Werbende im DigitalbereichWerbebetrug vermeiden und beispiellose Skalierbarkeit erzielen. Alsweltweit größter Anbieter von Push-Werbung wird Codewise seinexponentielles Wachstum weiter fortsetzen, das dem Unternehmenbereits weite Anerkennung als eines der weltweit am schnellstenwachsenden Technologieunternehmen eingebracht hat."Informationen zu CodewiseCodewise wurde 2011 gegründet und ist der erste Anbieter derBranche von KI-Produkten zur Messung und Verwaltung von Werbung imInternet für Werber im digitalen Bereich. 2017 und 2018 wurdeCodewise von Financial Times und Deloitte als eines der amschnellsten wachsenden Technologieunternehmen Europas gewürdigt. DieProdukte von Codewise helfen vielen tausend Firmen in 190 Ländern beider Verfolgung, Messung und Optimierung von Milliarden Dollar vonWerbeausgaben, was zu zuvor nicht erreichter Verbesserung vonEffizienz und Kapitalrendite führt. Codewise verfolgt derzeitAusgaben von mehr als 2,5 Milliarden USD für digitale Werbung einigerder größten Marken und Werbeagenturen der Welt, darunter 400Millionen USD Werbeausgaben auf Facebook. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.codewise.comInformationen zu ZeroparkZeropark ist ein Performance-Traffic-Exchange, der Werbetreibende,Affiliates und Medieneinkäufer in Echtzeit mit Traffic-Quellen hoherLeistung verbindet. Das Angebot umfasst sorgfältig ausgewähltenTraffic aus Weiterleitungen von geparkten Domains, aus Apps fürMobilgeräte sowie aus Pop-ups und jetzt auch aus Push-Werbung.Zeropark bietet leistungsstarke, durch maschinelles Lernen gestützteTargeting-Optionen und Optimierungstools und zeichnet sich durch einebenutzerfreundliche Oberfläche aus. Zeropark verarbeitet jeden Tag150 Millionen Anzeigenaufrufe. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.zeropark.comPR-Kontakt: media@codewise.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/747274/Zeropark_Logo.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/659010/Codewise_logo1_Logo.jpgOriginal-Content von: Codewise, übermittelt durch news aktuell