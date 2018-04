"Zero Waste" bei Knauf AMF - Bindemittel-Rückgewinnung spart 4.000 Tonnen CO2 (FOTO)

Grafenau (ots) -Knauf AMF intensiviert am Standort Ferndorf (Österreich) mit derneuen Bindemittel-Rückgewinnungsanlage (Rekalzinierung) denZero-Waste-Prozess und den konsequenten Einstieg in dieKreislaufproduktion. 4.000 Tonnen Produktionsrückstände aus derHolzwolleplattenfertigung werden jetzt pro Jahr wieder in denHerstellungsprozess zurückgeführt. Das spart unterm Strich rund 4.000Tonnen CO2 und unterstützt zugleich die eigene Energieversorgung.Ausgangsthese von Werksleiter Harald Oberscheider und seinem Teamwar, das Holz der Plattenreste zu verbrennen und die Rückstände - dasübrigbleibende Bindemittel Magnesit - wieder zu verwenden. Zunächstwurde im eigenen Labor ein Plattenstück in einem Muffelofen beiniedriger Temperatur verbrannt. "Wir stellten fest, dass dieRückstände reaktiv und als Bindemittel grundsätzlich tauglich waren",so die erste Erkenntnis von Harald Oberscheider. Das Umkehrprinzipdes Herstellungsprozesses, bei dem Magnesit (Kauster) derHolzwolle-Masse als Bindemittel zugeführt wird, funktioniertegrundsätzlich. Es folgten weitere Tests und Versuchsreihen inZusammenarbeit mit der Montan-Universität Leoben und dem Knauf WerkNiederaußem in Bergheim-Auenheim (NRW).Keine Qualitätsunterschiede messbarIn den Großversuchen wurde rund eine Tonne Bindemittel(Magnesiumoxid MgO und Magnesiumsulfat MgSO4) gewonnen und als sogenannter Knauf Sekundär Kauster (KSK) wieder in denProduktionsprozess zurückgeführt. So entstanden mit demRecycling-Bindemittel mehrere 100 m² HERADESIGN® Platten. DieAuswertung der Qualitätsprüfungen ergab wie schon in den allererstenAnalysen, dass die Platten mit dem Rekalzinat (KSK) gleich guteQualität aufwiesen wie jene aus der Standardproduktion.Im September 2017 wurde der für das Verfahren modifizierteDrehrohrofen in Ferndorf installiert. "Nach dem Aufheizen mit Erdgaswird bei rund 500° C das zu recycelnde Plattenmaterial zugeführt,danach heizt sich die Anlage sozusagen selbst. Die notwendige Wärmefür die Aufrechterhaltung des Prozesses liefert allein das Holz, dasim Recyclingmaterial enthalten ist und dessen Energieanteil durcheinen Wärmetauscher dem Prozess wieder zugeführt wird", erläutertMichael Pehr, der als technischer Projektleiter die komplette Planungund Umsetzung vor Ort verantwortet.4.000 Tonnen weniger CO2Seit März 2018 arbeitet die weltweit erste Rekalzinierungsanlagedieser Art, der Vollbetrieb soll ab Juli dieses Jahres laufen. HaraldOberscheider: "Für die HERADESIGN® Produktion benötigen wir im Jahrmehrere Tausend Tonnen Magnesit, 40 Prozent davon werden wir mit derneuen Anlage nun selbst produzieren."Insgesamt senkt Knauf AMF mit der neuen Rekalzinierungsanlagenicht nur die eigenen Kosten für den Bindemittelzukauf, sondernleistet auch einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. Denn bei der(energieintensiven) Herstellung von einer Tonne Magnesit entstehteine Tonne CO2. Das ergibt pro Jahr also eine Ersparnis von 4.000Tonnen CO2. Zusätzlich fallen durch das Vermeiden derMaterialtransporte von der Produktionsstätte zur Deponie pro Jahrüber 600 Lkw-Fuhren weniger an.Platz 1 beim Phönix Wettbewerb 2018Dass dieses neue Verfahren zur Bindemittel-Rückgewinnung etwasBesonderes ist, zeigte sich jüngst durch die Auszeichnung von KnaufAMF mit dem Abfallwirtschaftspreis "Phönix 2018". Der Phönix ist eineInitiative des Österreichischen Wasser- undAbfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV) und des Bundesministeriums fürNachhaltigkeit und Tourismus. Er wurde am 17. April 2018 in Salzburgzum 15. Mal vergeben, Knauf AMF erreichte hier den ersten Platz. Mitdiesem Preis werden praxistaugliche und/oder innovative bzw. kreativeLösungen und Konzepte von abfallwirtschaftlicher Relevanzausgezeichnet, die zur Ressourcenschonung und zu einer nachhaltigenEntwicklung der Abfallwirtschaft beitragen.Pressekontakt:Stefan LanklHead of Corporate CommunicationsTel.: 08552 / 422 921E-Mail: lankl.stefan@knaufamf.comKnauf AMF GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 GrafenauOriginal-Content von: Knauf AMF, übermittelt durch news aktuell