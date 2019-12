"ZeroZeroZero": neuer offizieller Trailer veröffentlicht

Unterföhring (ots) -- Das neue Sky Original demnächst auf Sky- Stefano Sollimas neuestes TV-Projekt ist eine großeinternationale Produktion, gedreht auf drei Kontinenten- Eine provokative Crime-Serie vor dem Hintergrund desinternationalen Drogenhandels- Kreiert von Stefano Sollima, Leonardo Fasoli und Mauricio Katz- Produziert von Cattleya und Bartlebyfilm, basierend auf demgleichnamigen Buch von Roberto Saviano- In den Hauptrollen Andrea Riseborough, Dane DeHaan, GabrielByrne, Harold Torres, Guiseppe De Domenico, Adriano ChiaramidaEin erster Trailer des neuen Sky Originals "ZeroZeroZero", inszeniert vonStefano Sollima und basierend auf dem gleichnamigen Buch von Roberto Saviano,wurde heute veröffentlicht. Der rasant geschnittene Trailer enthüllt einegewaltige Geschichte rund um den internationalen Drogenhandel. Innerhalb knappeines Jahres wurde auf drei Kontinenten (Nord-Amerika, Europa und Afrika) und insechs Sprachen (Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Wolof undArabisch) gedreht. Die achtteilige Serie wurde produziert von Cattleya (gehörtzu ITV Studios) und Bartlebyfilm für Sky, Canal+, Amazon Prime Video undStudiocanal TV. Die Ausstrahlung auf Sky erfolgt voraussichtlich im Frühjahr aufSky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über "ZeroZeroZero":"ZeroZeroZero" handelt von den unterschiedlichen kriminellen und familiärenSystemen, die gleichermaßen brutal und machthungrig sind. Die Serie zeigt, wiedie Mexikanischen Kartelle, die Ndrangheta aus Kalabrien und korrupteamerikanische Geschäftsleute um die Vormachtstellung über die Handelsrouten deram meisten gehandelten Droge der Welt kämpfen: Kokain.Die Serie ist international besetzt mit Andrea Riseborough ("Birdman","Oblivion"), Dane DeHaan ("Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"), GabrielByrne ("In Treatment", "Die Üblichen Verdächtigen"), Harold Torres ("The Girl"),Giuseppe De Domenico ("Euphoria"), Francesco Colella ("Trust"), AdrianoChiaramida ("Romanzo Criminale - Die Serie) und Tcheky Karyo ("Missing", "Belle& Sebastian").Kreiert wurde die Serie von Stefano Sollima und den Head-Autoren Leonardo Fasoli("Gomorrha - die Serie") und Maurizio Katz ("The Bridge"). Die erste Episodebasiert auf einem Treatment von Fasoli und Sollima mit Stefano Bises und RobertoSaviano. Max Hurwitz ("Hell on Wheels") und Maddalena Ravagli ("Gomorrha - dieSerie") vervollständigen das Team der Autoren.Stefano Sollima führte Regie, gemeinsam mit Janus Metz ("Borg McEnroe", "TrueDetective") und Pablo Trapero ("The Clan"). "ZeroZeroZero" ist eine Produktionaus dem kürzlich gegründeten Sky Studio, ein europaweites Entwicklungs- undProduktions-Hub für Sky Originals.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichstenUS-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebtenSerien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie"Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüberhinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wiez.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie"oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischerOriginalfassung verfügbar. 