Zerfällt die Wirtschaft? Es hat nur wenige Tage gedauert…

Liebe Leser,

soeben lese ich eine Statistik, die all das in einem Wert zusammenfasst, was die Anfälligkeit dieser Wirtschaft beschreibt: Die Unternehmen in Deutschland haben nur wenige Tage nach Ausbruch der Corona-Krise bereits erheblich an Zahlungsmoral verloren. Die Auskunftei „Creditreform“ ist nach einem Bericht der „Welt“ zu einem „alarmierenden“ Befund gekommen.

Unternehmen würden ihre Rechnungen im Durchschnitt 11,6 Tage nach Fälligkeitsdatum zahlen. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung