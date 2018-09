Zerbricht der Euro? Zeitbombe US-Dollar!

München (ots) - Der ehemalige US-Präsident Richard Nixon hatsinngemäß gesagt, "Liebe Ausländer, der US-Dollar ist unsere Währung,aber Euer Problem." Dank Steuerreform, gleichzeitig riesiger neuerHaushalts- und Außenhandelsdefizite erleben die USA derzeit einewirtschaftliche Scheinblüte. Es ist nur eine Frage der Zeit, wielange ausländische Investoren die Schuldenorgie der USA nochtolerieren.US-Präsident Trump versucht mit Handelszöllen, dieUS-Leistungsbilanz wesentlich zu verbessern. Diese Politik ist zumScheitern verurteilt, da höhere US-Importpreise zu höhererUS-Inflation führen. Walmart, die größte Einzelhandelskette der USA,kündigte wegen der Importzölle bereits erhebliche Preiserhöhungen an.China bleibt auch bei höheren Zöllen konkurrenzfähig. Warumsollten dann US-Firmen, die in China Waren im Wert von ca. 500 Mrd.US-Dollar produzieren, ihre Fabriken wieder in die USAzurückverlagern, wie es Trump immer wieder fordert?Die Lösung des Handelskrieges kann nur sein, dass China seineMärkte für US-Produkte weiter öffnen muss. Ein erster Schritt Chinasist die Senkung der Importzölle für 1.500 Produkte im Oktober 2018.Hauptsächlich wegen der höheren US-Zinsen bleibt der US-Dollarkurzfristig noch stark. Sobald die US-Zinsen gesenkt werden müssen,kommt es zu einem stärkeren Rückgang des US-Dollars. Trump hat immerwieder einen größeren Dollarverfall verlangt und Kritik an derZinspolitik der US-Notenbank geübt.Der einzige Ausweg, die US-Exporte zu steigern und einen Anreizfür eine Rückverlegung der Produktion in die USA zu fördern, ist einfallender Dollar. Ein künftiger Euro-Anstieg ist damit heute schonvorprogrammiert.Auch Befürchtungen, dass Italien die Existenz des Euro bedroht,werden sich nicht bewahrheiten. Ein Austritt Italiens aus dem Eurowürde den sofortigen Bankrott dieses Landes bedeuten. Der neuenitalienischen Regierung ist dies bewusst. Deshalb hat sie bereitserklärt, dass ein Austritt aus dem Euro nicht in Frage kommt.Über die PSM:Eckart Langen von der Goltz gründete 1965 mit der PSMVermögensverwaltung GmbH eine der ersten bankunabhängigenVermögensverwaltungen Deutschlands. Mit treffgenauen Analysen zurWeltwirtschaft hat sich die PSM über viele Jahre profiliert und einenhohen professionellen Status geschaffen.Pressekontakt:Dietmar StankaPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPSM Vermögensverwaltung GmbHLangen v.d. Goltz, Dr. Prinz & PartnerNördliche Münchner Str. 582031 Grünwald bei MünchenTelefon: +49 89 / 649 449 259Telefax: +49 89 / 640 840Mobil: +49 171 / 620 75 29E-Mail: stanka@psm-vermoegensverwaltung.deWeb: www.psm-vermoegensverwaltung.deOriginal-Content von: PSM Vermögensverwaltung, übermittelt durch news aktuell