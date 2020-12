Zepp 'Measurements of Attraction' betonen die heilende Kraft der menschlichen Verbindung und ein ganzheitlich gesünderes Leben

London (ots/PRNewswire) - Messungen in Absprache mit Psychologen und ein spezielles WeihnachtsvideoZepp, eine Marke für professionelle Wearables und digitales Gesundheitsmanagement, hat heute seinen ersten Reality-Webfilm für die Weihnachtszeit veröffentlicht: "Measurements of Attraction". Der Film wurde für die Unterhaltung während der Feiertage produziert und soll versuchen, ein Lächeln auf die Gesichter von Menschen zu bringen, die unter sozialer Distanz leben. Zepp wollte die heilende Kraft menschlicher Verbindungen über die Feiertage betonen und sich für ein allgemein gesünderes Leben sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht einsetzen.In dem Unterhaltungsvideo treffen sich Michelle und Will zum ersten Mal vor der Kamera als zwei im echten Leben potenziell zusammenpassende Partner bei einem Blind Date und erhalten jeweils eine Zepp E Smartwatch. Während des gesamten Rendezvous wurde der Herzschlag der Teilnehmer überwacht. Das Video zeigt, dass die uralte Vorstellung, dass das Herz "einen Schlag aussetzen" kann, auch in der modernen Dating-Welt Gültigkeit hat."Measurements of Attraction" - ein besonderes Video für ein besonderes Weihnachtsfest https://youtu.be/vPQRypD_2JsDating mit sozialer Distanz: Auch beim Tragen einer Maske oder bei einem Zoom-Anruf schlägt das Herz höherInspiriert von der dauerhaften Wissenschaft der menschlichen Verbindung, arbeitete Zepp mit Experten zusammen, um die Zepp Measurements of Attraction zu entwickeln. In Absprache mit der renommierten Medizinerin Dr. Sarah Jarvis und der angesehenen Psychologin und Psychotherapeutin Emma Kenny wurden die Measurements entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, Momente echter Anziehung anhand verräterischer Körperreaktionen zu erkennen. Sie können die Indikatoren von Measurements auch bei sozialer Distanz als persönliche Anhaltspunkte nutzen.Dr. Jarvis merkte an, dass Sie sich zu jemandem hingezogen fühlen könnten, wenn Ihre Herzfrequenz um mindestens 10 Schläge pro Minute im Vergleich zu Ihrem durchschnittlichen Herzschlag im Ruhezustand ansteigt. Sie fügte hinzu: "Dieses Jahr mögen die Dinge ein wenig anders sein, aber was Ihre körperlichen Reaktionen betrifft, gelten die gleichen Prinzipien. Viele der verräterischen körperlichen Anzeichen sind die gleichen, da Ihre Hormone sowohl in einer virtuellen Umgebung als auch bei einem realen Treffen von Angesicht zu Angesicht aktiv sind. Obwohl wir vielleicht nicht in der Lage sind, jemanden physisch zu treffen, gibt es gute Beweise dafür, dass wir eher die Körpersprache einer anderen Person spiegeln, wenn wir uns zu ihr hingezogen fühlen, sogar auf Zoom!"Zepp Measurements of Attraction: Eine Checkliste für die Reaktion Ihres Körpers bei einem DateDie Measurements können helfen, die Nerven beim ersten Date zu beruhigen, indem sie die Wissenschaft zwischen Momenten echter Anziehung und dem Wunsch, ein Paar zu werden, unterscheiden lassen. Zu den Indikatoren gehören eine erhöhte Herzfrequenz, Veränderungen der Augenbewegungen und der Stimme, Wangen- und Lippenfärbung sowie der Zustand unserer Handflächen.Zepp Measurements of Attraction Infografik*3: https://drive.google.com/drive/folders/1jxF_cEeLRfj3KZqe8buDZfSMy4yGlX7q?usp=sharingDie Zepp Measurements of Attraction gelten auch bei sozialer Distanz; egal, ob Sie sich virtuell oder von Angesicht zu Angesicht treffen, die Indikatoren der Anziehung können Ihnen einige Anhaltspunkte geben, um Ihr Verhalten zu verfolgen und die Kontrolle zu übernehmen, unabhängig davon, ob Sie eher rational oder eher emotional eingestellt sind.Wissenschaft und Inspirationen: Positive menschliche Verbindungen und ganzheitliches WohlbefindenEs gibt eine Fülle von Beweisen, die zeigen, wie wichtig enge Bindungen für positives geistiges, körperliches und emotionales Wohlbefinden sind. Wie die Psychologin Emma Kenny kommentierte: "Wenn man sich verliebt, kann man das Gefühl haben, dass das Herz einen Schlag aussetzt. Studien haben gezeigt, dass wir, wenn wir uns in Beziehungen sicher und geborgen fühlen, auch zu einem niedrigeren Herzdruck neigen und seltener unter Stress oder Angstzuständen leiden. Die Liebe gibt uns Hoffnung und diejenigen, die Single sind oder neue Beziehungen beginnen, werden sich wahrscheinlich noch dankbarer gegenüber potentiellen und tatsächlichen neuen Partnern fühlen, die sie online und offline treffen. Durch die Liebe fühlt sich alles besser, leichter und aufregender an, und nach den Herausforderungen des Jahres 2020 bringen Liebe und Anziehung etwas Erleichterung."Die Weihnachtszeit ist eine Jahreszeit, die viele von uns mit Familie, Freunden und gemeinsamem Spaß assoziieren. Vor der Pandemie hätten sich auch Singles auf eine aufregende Weihnachtszeit gefreut, in der die Chance auf eine Romanze allgegenwärtig sein würde. Wenn Menschen sich geliebt und wertgeschätzt fühlen, sind sie weniger geneigt, sich auf destruktive Beziehungen oder Gewohnheiten einzulassen, und dadurch erhöht sich wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass sie länger leben. Menschlicher Kontakt, Liebe und Verbundenheit erinnern uns an unsere ureigene Bedeutung und tragen zu unserem Selbstwertgefühl bei.Eine Smartwatch kann nicht Ihre Entscheidungen bestimmen, wenn Sie neue Beziehungen eingehen; sicher ist aber, dass Sie sich dadurch, dass Sie mehr auf Ihre Herzgesundheit achten, in einen gesünderen Zustand versetzen können und die Kontrolle über Ihre Beziehungen mit der sich verändernden Umwelt übernehmen können.Im Jahr 2020 hat Zepp zusammen mit seinem globalen Schlafbericht (https://drive.google.com/drive/folders/1KyaQb-EEh6qQarjNoSPWyRPp_H7aVJZi)und einem personalisierten Schlaflied-Generator (www.zepplullaby.com (http://www.zepplullaby.com/)) zwei Serien von Smartwatches herausgebracht, die Zepp E und die Zepp Z. 